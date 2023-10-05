ВСУ продвинулись в районе Новопокроповки и в Донецкой области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные операции сразу на нескольких участках. В частности, ВСУ продвинулись вперед возле Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб ВСУ сообщил, что 4 октября украинские силы отразили ограниченную российскую атаку к северу от Зыбиного.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Макеевки (22 км северо-западнее Кременной).

Генштаб Украины сообщил 4 октября, что украинские силы отразили пять атак России восточнее Макеевки в Луганской области и северо-западнее Дибровы. Российский источник расширил информацию о том, что русские войска вели наступательные действия вблизи Сватового.

Российские источники утверждали, что 4 октября украинские войска совершили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.

Бои в Донецкой области

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и, как сообщается, 4 октября продвинулись вперед.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута и достигли частичного успеха у Клищиевки и Андреевки.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы удерживают позиции в радиусе 40 метров от железнодорожного полотна вблизи Клищиевки. Российские военные блоггеры сообщали, что украинские войска возобновили бронетехнические штурмы вблизи Клещиевки и Андреевки в направлении железнодорожного пути и продолжаются бои в противоречивых "серых зонах" к северо-востоку и юго-западу от Андреевки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции у Григорьевки и Андреевки. Российские источники утверждали, что 3 и 4 октября войска РФ совершили контратаку под Андреевкой.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых на Соледарском направлении действует неустановленное подразделение 106 гвардейской воздушно-десантной (ВДВ).

Российский "военкор" заявил, что украинские силы захватили спорную "серую зону" вблизи Невельского и сейчас в 2 км от перекрестка в Песках.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Ласточкиного, Первомайского, Марьинки и Красногоровки.

"Южная ось"

Министерство обороны России заявило, что элементы российской Восточной группировки войск якобы отразили украинскую атаку вблизи Приютного. Российский "военкор" заявил, что украинские силы остаются активными в лесных массивах северо-западнее Приютного, где постоянно пытаются атаковать позиции РФ.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили российскую атаку вблизи Золотой Нивы (12 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, показывают, что украинские силы продвинулись вдоль небольшой местной дороги к востоку от Новопрокопки. Дополнительные снимки подтверждают, что украинские войска удерживают позиции вблизи системы траншей, пролегающей вдоль трассы Т0408 Орехов-Токмак между Роботиным и Новопрокоповкой.

Генштаб ВСУ отметил, что украинские силы частично преуспели в наступательных операциях к западу от Роботиного. Российские "военкоры" отмечают, что украинские войска усилили обстрелы вдоль линии Роботине-Копани. Некоторые российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись к российским оборонным окопам на этой линии в течение последнего дня.

4 октября Главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовало кадры, на которых видно, как спецназовцы высаживаются в неустановленном районе Крыма и наносят огневые повреждения российским войскам в этом районе.