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Снайпери ССО показали, як знищили трьох окупантів на півдні (відео)

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 15:39
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Снайпери ССО показали, як знищили трьох окупантів на півдні (відео) Фото: снайпери ССО знищили трьох окупантів на півдні (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталія Гурковська

Снайпери сил спеціальних операцій (ССО) працюють по всій лінії фронту, знищуючи окупантів. Зокрема, "відмінусували" трьох російських загарбників на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

"Снайпери ССО відмінусували 3 окупантів на південному напрямку", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як троє окупантів одним за одним рухаються у окопі, не підозрюючи, що за ними стежить український снайпер. У результаті всі троє були ліквідовані.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 57 бойових зіткнень.

Зокрема, як уточнюють у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися вперед біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та поблизу Новопрокопівки у Запорізькій області.

При цьому російські війська й надалі намагаються захопити Мар'їнку та оточити Авдіївку на Донеччині, проте успіху не мають. На даний момент найважчим "шматком" фронту є Лімано-Куп'янський напрямок. Тут зосереджено понад 110 тисяч окупантів.

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