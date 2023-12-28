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Снайпер Сил спецопераций ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой (видео)

Иллюстративное фото: снайпер Сил спецопераций ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Иван Носальский

Украинский снайпер Сил спецопераций уничтожил группу российских солдат на Авдеевском направлении. Это произошло ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ в Telegram.

Снайпер 3-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения обнаружил группу противника, которая направлялась в сторону позиций украинских защитников.

 

Он открыл огонь по группе, в результате чего были уничтожены два российских солдата. 

В ССО подчеркивают, что враг продолжает попытки окружить Авдеевку, поэтому снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и усиливают подразделения Сил обороны. 

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты с начала октября продолжают попытки наступления на Авдеевском направлении. Они хотят окружить Авдеевку, а затем взять ее под свой контроль. 

В то же время украинские защитники продолжают держать оборону на Авдеевском направлении и наносят врагу огромные потери. 

Согласно данным Соединенных Штатов Америки, с начала октября россияне потеряли на Авдеевском направлении около 13 тысяч солдат

В ликвидации врага помогают и снайперы. Недавно появилось видео, как они уничтожили разведывательную группу оккупантов под Авдеевкой

 

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