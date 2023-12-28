Снайпер Сил спецопераций ликвидировал группу оккупантов под Авдеевкой (видео)

Снайпер 3-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения обнаружил группу противника, которая направлялась в сторону позиций украинских защитников.

Он открыл огонь по группе, в результате чего были уничтожены два российских солдата.

В ССО подчеркивают, что враг продолжает попытки окружить Авдеевку, поэтому снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и усиливают подразделения Сил обороны.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты с начала октября продолжают попытки наступления на Авдеевском направлении. Они хотят окружить Авдеевку, а затем взять ее под свой контроль.

В то же время украинские защитники продолжают держать оборону на Авдеевском направлении и наносят врагу огромные потери.

Согласно данным Соединенных Штатов Америки, с начала октября россияне потеряли на Авдеевском направлении около 13 тысяч солдат.

В ликвидации врага помогают и снайперы. Недавно появилось видео, как они уничтожили разведывательную группу оккупантов под Авдеевкой.