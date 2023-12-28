Снайпер Сил спецоперацій ліквідував групу окупантів під Авдіївкою (відео)

Снайпер 3-го окремого полку ССО під час нічного спостереження виявив групу противника, яка прямувала у бік позицій українських захисників.

Він відкрив вогонь по групі, внаслідок чого було знищено двох російських солдатів.

У ССО наголошують, що ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, тому снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та посилюють підрозділи Сил оборони.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти з початку жовтня продовжують спроби наступу на Авдіївському напрямку. Вони хочуть оточити Авдіївку, а потім узяти її під контроль.

Водночас, українські захисники продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямку і завдають ворогові величезних втрат.

За даними Сполучених Штатів Америки, з початку жовтня росіяни втратили на Авдіївському напрямку близько 13 тисяч солдатів.

У ліквідації ворога допомагають і снайпери. Нещодавно з'явилося відео, як вони знищили розвідувальну групу окупантів під Авдіївкою.