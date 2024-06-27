Снаряды от инициативы Чехии уже усиливают украинских военных на поле боя, - Зеленский

По словам главы государства, он провел переговоры с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе своего визита в Брюссель. Лидеры обсудили снаряды для Украины, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Отметил важность инициативы Чехии по закупке для Украины необходимых артиллерийских снарядов. Они уже усиливают наших воинов на поле боя", - рассказал Зеленский.

Как уточнили в ОП, президент Украины и премьер Чехии обсудили дальнейшую реализацию снарядной инициативы и усилия для того, чтобы количество боеприпасов "стало соразмерным возможностям российских оккупантов".

Он добавил, что обсудил с Фиалой подготовку к подписанию соглашения по безопасности и результаты первого саммита мира.