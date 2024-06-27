Снаряды от инициативы Чехии уже усиливают украинских военных на поле боя, - Зеленский

Снаряды, которые Украина начала получать в рамках инициативы Чехии, уже усиливают защитников на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook и пресс-службу Офиса президента Украины.
По словам главы государства, он провел переговоры с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе своего визита в Брюссель. Лидеры обсудили снаряды для Украины, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
"Отметил важность инициативы Чехии по закупке для Украины необходимых артиллерийских снарядов. Они уже усиливают наших воинов на поле боя", - рассказал Зеленский.
Как уточнили в ОП, президент Украины и премьер Чехии обсудили дальнейшую реализацию снарядной инициативы и усилия для того, чтобы количество боеприпасов "стало соразмерным возможностям российских оккупантов".
Он добавил, что обсудил с Фиалой подготовку к подписанию соглашения по безопасности и результаты первого саммита мира.
Напомним, несколько месяцев назад Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада.
25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о том, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов в рамках инициативы его страны.
При этом вчера, 26 июня, источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ рассказал, что разница в количестве выстрелов между Украиной и Россией сократилось более чем в два раза.
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