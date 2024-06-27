RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снаряды от инициативы Чехии уже усиливают украинских военных на поле боя, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Чехии Петр Фиала (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Снаряды, которые Украина начала получать в рамках инициативы Чехии, уже усиливают защитников на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook и пресс-службу Офиса президента Украины.

По словам главы государства, он провел переговоры с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе своего визита в Брюссель. Лидеры обсудили снаряды для Украины, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. 

"Отметил важность инициативы Чехии по закупке для Украины необходимых артиллерийских снарядов. Они уже усиливают наших воинов на поле боя", - рассказал Зеленский. 

Как уточнили в ОП, президент Украины и премьер Чехии обсудили дальнейшую реализацию снарядной инициативы и усилия для того, чтобы количество боеприпасов "стало соразмерным возможностям российских оккупантов".

Он добавил, что обсудил с Фиалой подготовку к подписанию соглашения по безопасности и результаты первого саммита мира. 

Снаряды для Украины

Напомним, несколько месяцев назад Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада.

25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о том, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов в рамках инициативы его страны.

При этом вчера, 26 июня, источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ рассказал, что разница в количестве выстрелов между Украиной и Россией сократилось более чем в два раза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЧехияПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине