Снаряди від ініціативи Чехії вже посилюють українських військових на полі бою, - Зеленський

За словами глави держави, він провів переговори з прем'єром Чехії Петром Фіалою під час свого візиту до Брюсселя. Лідери обговорили снаряди для України, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

"Наголосив на важливості ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів. Вони вже посилюють наших воїнів на полі бою", - розповів Зеленський.

Як уточнили в ОП, президент України та прем'єр Чехії обговорили подальшу реалізацію снарядної ініціативи та зусилля для того, щоб кількість боєприпасів "стала співмірною можливостям російських окупантів".

Він додав, що обговорив з Фіалою підготовку до підписання безпекової угоди та результати першого саміту миру.