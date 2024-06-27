ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снаряды от инициативы Чехии уже усиливают украинских военных на поле боя, - Зеленский

Брюссель, Четверг 27 июня 2024 20:14
UA EN RU
Снаряды от инициативы Чехии уже усиливают украинских военных на поле боя, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Чехии Петр Фиала (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Снаряды, которые Украина начала получать в рамках инициативы Чехии, уже усиливают защитников на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook и пресс-службу Офиса президента Украины.

По словам главы государства, он провел переговоры с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе своего визита в Брюссель. Лидеры обсудили снаряды для Украины, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Отметил важность инициативы Чехии по закупке для Украины необходимых артиллерийских снарядов. Они уже усиливают наших воинов на поле боя", - рассказал Зеленский.

Как уточнили в ОП, президент Украины и премьер Чехии обсудили дальнейшую реализацию снарядной инициативы и усилия для того, чтобы количество боеприпасов "стало соразмерным возможностям российских оккупантов".

Он добавил, что обсудил с Фиалой подготовку к подписанию соглашения по безопасности и результаты первого саммита мира.

Снаряды для Украины

Напомним, несколько месяцев назад Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада.

25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о том, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов в рамках инициативы его страны.

При этом вчера, 26 июня, источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ рассказал, что разница в количестве выстрелов между Украиной и Россией сократилось более чем в два раза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Чехия Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года