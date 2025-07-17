Снаряды для Украины: взносы в инициативу Чехии выросли почти на треть

По словам Вытечки, в этом году в рамках инициативы Чехии Украине было отправлено в общей сложности 850 000 снарядов, в том числе 320 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

При этом в 2024 году было отправлено в общей сложности 1,5 миллиона снарядов, в том числе 500 000 снарядов калибра 155 мм.

"Ясным и неопровержимым доказательством удовлетворенности наших партнеров является тот факт, что в 2025 году взносы доноров значительно выросли", - добавил чиновник.

Он уточнил, что в этом году взносы в инициативу выросли на 29% по сравнению со всем 2024 годом. В частности, донаты увеличили Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания.

Вытечка отметил, что страны-доноры всегда сами решают, какие поставки и по каким ценам они будут финансировать, и что предложения подлежат аудиту в отдельных странах-донорах.