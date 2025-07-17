Снаряди для України: внески в ініціативу Чехії зросли майже на третину

За словами Витечки, цього року в рамках ініціативи Чехії Україні було відправлено загалом 850 000 снарядів, зокрема 320 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Водночас 2024 року було відправлено загалом 1,5 мільйона снарядів, зокрема 500 000 снарядів калібру 155 мм.

"Ясним і незаперечним доказом задоволеності наших партнерів є той факт, що у 2025 році внески донорів значно зросли", - додав чиновник.

Він уточнив, що цього року внески в ініціативу зросли на 29% порівняно з усім 2024 роком. Зокрема, донати збільшили Канада, Німеччина, Норвегія, Швеція, Нідерланди та Данія.

Витечка зазначив, що країни-донори завжди самі вирішують, які поставки і за якими цінами вони фінансуватимуть, і що пропозиції підлягають аудиту в окремих країнах-донорах.