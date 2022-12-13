ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия может предоставить Украине тепловозы

Новина українською →
Париж, Вторник 13 декабря 2022 16:30
Германия может предоставить Украине тепловозы Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии обсуждает с компанией Deutsche Bahn передачу Украине тепловозов для поддержания транспортной инфраструктуры.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Кроме того, федеральное правительство хочет предоставить Украине еще 50 миллионов евро в качестве зимней помощи.

"Деньги сами по себе не защищают от замерзания и смерти от жажды, и именно поэтому так важна конкретная техническая помощь. Нам нужны не только средства, нам нужны генераторы, трансформаторы и кабели. Эти пожертвования в натуральной форме так же важны", - пояснила Бербок.

Ранее сообщалось, что страны Запада в рамках конференции анонсировали выделение Украине 1 миллиарда долларов для прохождения зимы.

Также мы писали, что Швейцария выделит Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи, которая будет направлена на функционирование энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Deutsche Bahn Укрзализныця
NEWS
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян