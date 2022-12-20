RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снаряды к "Градам" и тысячи патронов. СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врага

Фото: СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врага с тысячами патронов (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины обнаружила новые тайники с российскими снарядами и патронами, которые уже переданы украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их отхода из северных регионов Украины. Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами для противотанкового оружия.

В одном из населенных пунктов Менской территориальной громады обнаружено около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня "Град". Также в лесополосе вблизи Чернигова сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов для ручных противотанковых гранатометов.

Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпосту российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тысячи патронов к нему.

Также в Корюковском районе в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра. Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям ВСУ.

Напомним, что на освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы.

Также в Черниговской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами. Их нашли на освобожденной от оккупантов территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЧерниговская область