Снаряды к "Градам" и тысячи патронов. СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врага

Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их отхода из северных регионов Украины. Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами для противотанкового оружия.

В одном из населенных пунктов Менской территориальной громады обнаружено около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе для реактивных систем залпового огня "Град". Также в лесополосе вблизи Чернигова сотрудники СБУ обнаружили более 100 единиц зарядов для ручных противотанковых гранатометов.

Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпосту российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тысячи патронов к нему.

Также в Корюковском районе в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра. Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям ВСУ.