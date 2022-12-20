Снаряды к "Градам" и тысячи патронов. СБУ в Черниговской области обнаружила тайники врага

Служба безопасности Украины обнаружила новые тайники с российскими снарядами и патронами, которые уже переданы украинским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их отхода из северных регионов Украины. Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и выстрелами для противотанкового оружия.
Также в Корюковском районе в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра. Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям ВСУ.
Напомним, что на освобожденной части Херсонской области обнаружили российские боеприпасы.
Также в Черниговской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами. Их нашли на освобожденной от оккупантов территории.
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