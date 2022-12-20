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Снаряди до "Градів" та тисячі набоїв. СБУ у Чернігівській області виявила схованки ворога

Фото: СБУ у Чернігівській області виявила схованки ворога з тисячами набоїв (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України виявила нові схованки з російськими снарядами та патронами, які вже передані українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Приховані арсенали окупанти залишили під час їхнього відходу з північних регіонів України. Серед вилученого – десятки ящиків із реактивними снарядами та пострілами для протитанкової зброї.

В одному із населених пунктів Менської територіальної громади виявлено близько 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню "Град". Також у лісосмузі поблизу Чернігова співробітники СБУ виявили понад 100 одиниць зарядів для ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашнікова та понад 1,5 тисячі набоїв до нього.

Також у Корюківському районі у занедбаній будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 та майже 300 набоїв різного калібру. Усі вилучені бойові засоби поразки передані підрозділам ЗСУ.

Нагадаємо, що на звільненій частині Херсонської області виявили російські боєприпаси.

Також у Чернігівській області виявили чергові схованки з боєприпасами. Їх знайшли на звільненій від окупантів території.

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Служба безпеки УкраїниЧерниговская область