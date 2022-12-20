Снаряди до "Градів" та тисячі набоїв. СБУ у Чернігівській області виявила схованки ворога

Служба безпеки України виявила нові схованки з російськими снарядами та патронами, які вже передані українським військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
Приховані арсенали окупанти залишили під час їхнього відходу з північних регіонів України. Серед вилученого – десятки ящиків із реактивними снарядами та пострілами для протитанкової зброї.
Також у Корюківському районі у занедбаній будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 та майже 300 набоїв різного калібру. Усі вилучені бойові засоби поразки передані підрозділам ЗСУ.
Нагадаємо, що на звільненій частині Херсонської області виявили російські боєприпаси.
Також у Чернігівській області виявили чергові схованки з боєприпасами. Їх знайшли на звільненій від окупантів території.
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