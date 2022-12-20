Снаряди до "Градів" та тисячі набоїв. СБУ у Чернігівській області виявила схованки ворога

Приховані арсенали окупанти залишили під час їхнього відходу з північних регіонів України. Серед вилученого – десятки ящиків із реактивними снарядами та пострілами для протитанкової зброї.

В одному із населених пунктів Менської територіальної громади виявлено близько 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню "Град". Також у лісосмузі поблизу Чернігова співробітники СБУ виявили понад 100 одиниць зарядів для ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашнікова та понад 1,5 тисячі набоїв до нього.

Також у Корюківському районі у занедбаній будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 та майже 300 набоїв різного калібру. Усі вилучені бойові засоби поразки передані підрозділам ЗСУ.