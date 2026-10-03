Минобороны Молдовы заявило о попадании трех ракет и двух дронов на территории страны
В ходе массированной атаки России по Украине утром 3 октября на территории страны взорвались пять воздушных целей. По результатам анализа данных их идентифицировали как три ракеты и два дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы.
"В связи с массовыми атаками Российской Федерации на Украину сегодня утром Служба воздушных операций Национальной армии сообщает, что по результатам анализа данных о пролете над национальным воздушным пространством, кроме пяти летательных аппаратов - трех взорвавшихся на земле ракет и двух дронов был обнаружен еще один несанкционированный полет", - говорится в сообщении.
Этот объект вошел в воздушное пространство Молдовы в 08:04 со стороны города Удобное Одесской области Украины. Он двигался в направлении Паланки.
Уже в 08:05 объект покинул воздушное пространство Молдовы и направился в сторону Беляевки Одесской области. Таким образом, его нахождение над территорией страны длилось около одной минуты.
Напомним, что утром 3 октябряобломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы.
В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.
В одном из случаев взрыв повредил окна здания, а после падения дрона загорелась сухая трава.