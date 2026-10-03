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Минобороны Молдовы заявило о попадании трех ракет и двух дронов на территории страны

14:05 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Минобороны Молдовы заявило о попадании трех ракет и двух дронов на территории страны Фото: осколки ракеты после падения (Getty Images)
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В ходе массированной атаки России по Украине утром 3 октября на территории страны взорвались пять воздушных целей. По результатам анализа данных их идентифицировали как три ракеты и два дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы.

"В связи с массовыми атаками Российской Федерации на Украину сегодня утром Служба воздушных операций Национальной армии сообщает, что по результатам анализа данных о пролете над национальным воздушным пространством, кроме пяти летательных аппаратов - трех взорвавшихся на земле ракет и двух дронов был обнаружен еще один несанкционированный полет", - говорится в сообщении.

Этот объект вошел в воздушное пространство Молдовы в 08:04 со стороны города Удобное Одесской области Украины. Он двигался в направлении Паланки.

Уже в 08:05 объект покинул воздушное пространство Молдовы и направился в сторону Беляевки Одесской области. Таким образом, его нахождение над территорией страны длилось около одной минуты.

Напомним, что утром 3 октябряобломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы.

В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.

В одном из случаев взрыв повредил окна здания, а после падения дрона загорелась сухая трава.

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