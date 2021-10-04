СН зібрала підписи за відставку Разумкова, а в Грузії готують протести за свободу Саакашвілі: новини за 3 жовтня

"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова, грузинська опозиція організовує протести за свободу Михайла Саакашвілі, з'явилися дані витоку фінансових звітів Pandora papers. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 2-3 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна.

Фракція СН вирішила у понеділок почати процедуру відставки Разумкова

Члени фракції "Слуга народу" назбирали достатню кількість підписів для відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Процедура відкликання запланована на понеділок. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлії Палійчук.

Під час засідання фракції "Слуга народу", депутати порушили питання відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова. "Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної ради України із займаної посади", - повідомляє речниця "Слуги народу".

В порту Бангладеш на суховантажі померли двоє українських моряків

На суховантажі, який прибув у бангладеський порт Читтагонг з Єгипту, померли двоє українських моряків. Причини їх загибелі поки невідомі. Місцеві медики припустили, що причиною смерті одного з моряків міг бути серцевий напад. Тіла були відправлені на розтин.

Загиблі моряки не мали жодних симптомів Covid-19. Розслідування інциденту триває.

Грузинська опозиція організовує протести за свободу Саакашвілі

Грузинська опозиція організовує протести за свободу Михайла Саакашвілі. Голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія звернувся до своїх прихильників із закликом вийти на мітинг.

"Свободу Міші!", - написав політик на своїй сторінці у Facebook. Повідомлення підтримала велика кількість шанувальників грузинського опозиціонера. Мітинг планується провести в замку Руставі завтра, 4 жовтня, о 15:00.

У Чернігові знайшли мертвим поліцейського, ще одного - без свідомості

У Чернігові шестеро молодих людей жорстоко побили двох поліцейських, один з яких помер. Другий "коп" знаходиться в реанімації. Подія сталася на вулиці Незалежності.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка, який виявився співробітником поліції, виявили посеред вулиці перехожі. Другий правоохоронець знаходився поруч зі вбитим без свідомості, його госпіталізували. Відомо, що силовики затримали чотирьох осіб, які підозрюються у нападі на поліцейських.

Офіси сина Алієва, замок Бабіша і таємні активи оточення Путіна: що показав витік Pandora papers

Офшорні статки прем'єр-міністрів, членів королівської сім'ї і мільярдерів виявили в новому масштабному витоку фінансових звітів про податкові притулки. Файли, що отримали назву Pandora papers, показують нинішніх або колишніх світових лідерів та інших чиновників по всьому світу, які володіли активами в податкових притулках або через них.

Детальніше про те, що показав витік - читайте в матеріалі РБК-Україна.

У Харкові лікарня в перший же день повністю заповнилась зараженими на коронавірус: "медики падають з ніг"

У Харкові знову відкрився для лікування пацієнтів із COVID-19 Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення або, як його називають "чорнобильська" лікарня. Зокрема, у перший же день роботи він повністю заповнився важкими хворими, які потребують кисню. Про це в своєму Facebook повідомила заступниця директора лікарні Олена Омельяненко.

Так, вона розповіла, що за добу лікарня прийняла 141 людину з коронавірусом. "Лікарі, медсестри, санітари до кінця зміни просто падають із ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах", – написала Омельяненко.

Битва за Трон. "Динамо" зіграло з "Шахтарем" внічию і зберегло перше місце в УПЛ

У 10-му турі української Прем'єр-ліги в центральному матчі першого кола київське "Динамо" зіграло внічию з донецьким "Шахтарем" - 0: 0. Такий результат дозволив киянам зберегти перше місце в турнірній таблиці, "гірники" - другі.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Заморозки не покидають Україну: синоптики назвали нові дати

УкрГідрометцентр опублікував нові дати заморозків в Україні. Температура повітря вночі опуститься у більшості областей.

Заморозки прогнозують: