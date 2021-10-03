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Грузинська опозиція організовує протести за свободу Саакашвілі

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Тбілісі, Неділя 03 жовтня 2021 23:34
Грузинська опозиція організовує протести за свободу Саакашвілі Фото: колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Грузинська опозиція організовує протести за свободу Михайла Саакашвілі. Голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія звернувся до своїх прихильників із закликом вийти на мітинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Нікі Мелії.

"Свободу Міші!", - написав політик на своїй сторінці.

Повідомлення підтримала велика кількість шанувальників грузинського опозиціонера

Мітинг планується провести в замку Руставі завтра, 4 жовтня, о 15:00.

Раніше ми писали, що у Грузії власнику квартири, де переховувався Саакашвілі, пред'явили звинувачення.

Також ми писали, що у Грузії заявили, що Саакашвілі прибув в країну для держперевороту.

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Міхеіл Саакашвілі
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