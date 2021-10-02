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У Чернігові знайшли мертвим поліцейського, ще одного - без свідомості

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Чернігів, Субота 02 жовтня 2021 14:59
У Чернігові знайшли мертвим поліцейського, ще одного - без свідомості Фото: у Чернігові знайшли мертвим поліцейського (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вночі в Чернігові в мікрорайоні Масани вбили співробітника поліції. Ще одного правоохоронця тяжко поранили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Сheline.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка, який виявився співробітником поліції, виявили посеред вулиці перехожі.

Крім того, поруч зі вбитим без свідомості знаходився ще один чоловік - також правоохоронець, його госпіталізували, нині він перебуває у реанімації.

Відомо, що силовики затримали чотирьох осіб, які підозрюються у нападі на поліцейських.

У правоохоронних органах поки не надають жодної інформації про інцидент.

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