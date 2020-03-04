СН збереться на засідання фракції до позачергового засідання Ради

Фото: "Слуга народу" (Віталій Носач / РБК-Україна)

Коли саме відбудеться засідання фракції поки що невідомо

У середу, 4 березня, перед позачерговим засіданням Верховної ради відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Разом з тим час проведення не уточнюється.

"Сьогодні заплановано засідання фракції. Воно відбудеться до позачергового засідання ВР", - повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, "Слуга народу" збиралася на засідання фракції у вівторок, 3 березня. На засіданні нардепи попередньо узгодили кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

Як писало РБК-Україна раніше, у вчорашньому засіданні СН брав участь і глава держави Володимир Зеленський. Зазначалося, що засідання фракції планувалося на 19:00, однак президент запізнився. Засідання почалося із затримкою майже на півгодини.

Додамо також, на засіданні президент запропонував нинішнього віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду глави Кабінету міністрів.

Так, 28 березня стало відомо, що Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради. Відповідне оголошення з'явилося на сайті ВР. Зазначалося, що засідання відбудеться у середу, 4 березня, о 16:00.