На засіданні фракції СН буде попереднє голосування за перезавантаження Кабміну

Фото: Олена Шуляк (kievvlast.com.ua)

Кадрові питання в Кабміні будуть головною темою засіданні фракції "Слуга народу"

На засіданні фракції "Слуга народу" планується попереднє голосування за кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це повідомила представник Кабміну у Верховній раді Олена Шуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на засіданні фракції відбудеться обговорення, після чого можливе сигнальне голосування.

"Потрібно подивитися, чи є 70% голосів фракції чи ні. Якщо немає підтримки в 70%, то рішення не приймається і навіть не виноситься на розгляд. Тому я думаю, що у нас сьогодні буде спекотне засідання, де будемо обговорювати не тільки законопроекти, але і кадрові питання, вони сьогодні більш важливі ", - заявила Шуляк.

Вона також зазначила, що діяльність уряду в останні місяці знаходиться у фокусі різних атак.

"Ми пам'ятаємо і "плівки Гончарука" і скандал із зарплатами. Зараз також ми бачили певні вкиди щодо прем'єр-міністра Тігіпка ... Можуть бути і кадрові ротації, можуть бути і посилення", - додала Шуляк.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що головним кандидатом на пост прем'єр-міністра є нинішній віце-прем'єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.