СН проведе зустріч з кандидатом на пост глави Міненерго: стало відоме ім'я претендента

"Можу підтвердити, що розглядають кандидатуру Германа", - уточнив співрозмовник.

Раніше стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

Однак кілька високопоставлених джерел РБК-Україна тоді відзначили, що він залишиться на своєму посту до того моменту, поки не буде обраний новий глава Міненерго.

Сам Юрій Вітренко заявив виданню, що "чутки не коментує".