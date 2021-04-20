Підпільна вечірка Тищенка і візит Шевченка до Лукашенка. СН збереться на засідання

У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. На порядку денному - обговорення ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка і візит парламентарія Євгена Шевченка до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомила депутат від СН Юлія Гришина у своєму Telegram.

"У четвер засідання фракції "Слуга Народу" по Zoom. Обговоримо: кандидата на пост міністра енергетики; закони на наступний тиждень і, звичайно, ситуації з Миколою Тищенком та Євгеном Шевченком", - написала нардеп.

Раніше в коментарі РБК-Україна перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував візит парламентарія від СН Євгена Шевченка до Лукашенка. СН вимагатиме пояснень від члена фракції.

Нагадаємо також, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.