СН проведет встречу с кандидатом на пост главы Минэнерго: стало известно имя претендента

В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" (СН) проведет встречу с кандидатом на пост министра энергетики. На эту должность предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции СН.
"Могу подтвердить, что рассматривают кандидатуру Германа", - уточнил собеседник.
Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.
Однако несколько высокопоставленных источников РБК-Украина тогда отметили, что он останется на своем посту до того момента, пока не будет избран новый глава Минэнерго.
Сам Юрий Витренко заявил изданию, что "слухи не комментирует".
Напомним, в СН сообщили, что в четверг соберутся на заседание фракции, чтобы обсудить ряд вопросов. Среди них - и кандидатура на должность главы Минэнерго.
Как писало РБК-Украина, в начале апреля Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики. Информацию о якобы недовольстве его работой во главе Минэнерго он считает манипуляцией.
Так, в январе Витренко сообщал, что планирует уйти из Минэнергетики, если Верховная рада не сможет назначить его министром.