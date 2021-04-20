СН проведет встречу с кандидатом на пост главы Минэнерго: стало известно имя претендента

"Могу подтвердить, что рассматривают кандидатуру Германа", - уточнил собеседник.

Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.

Однако несколько высокопоставленных источников РБК-Украина тогда отметили, что он останется на своем посту до того момента, пока не будет избран новый глава Минэнерго.

Сам Юрий Витренко заявил изданию, что "слухи не комментирует".