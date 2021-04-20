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СН проведет встречу с кандидатом на пост главы Минэнерго: стало известно имя претендента

Автор: Владислав Красинский, Юлия Струк

В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" (СН) проведет встречу с кандидатом на пост министра энергетики. На эту должность предлагают вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции СН.

"Могу подтвердить, что рассматривают кандидатуру Германа", - уточнил собеседник.

Ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение.

Однако несколько высокопоставленных источников РБК-Украина тогда отметили, что он останется на своем посту до того момента, пока не будет избран новый глава Минэнерго.

Сам Юрий Витренко заявил изданию, что "слухи не комментирует".

Напомним, в СН сообщили, что в четверг соберутся на заседание фракции, чтобы обсудить ряд вопросов. Среди них - и кандидатура на должность главы Минэнерго.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики. Информацию о якобы недовольстве его работой во главе Минэнерго он считает манипуляцией.

Так, в январе Витренко сообщал, что планирует уйти из Минэнергетики, если Верховная рада не сможет назначить его министром.

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Новости Украины МинэнергоСлуга народа
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