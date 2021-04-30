СН запрошує Степанова на засідання фракції, буде прийматися рішення щодо відставки, - Арахамія

Він зазначив, що засідання заплановане після травневих свят, а саме - 13 травня.

"У нас буде 13 травня фракція, куди ми запрошуємо пана Степанова як міністра. Має бути політична відповідальність. Тому що міністр це в першу чергу не менеджерська посада, а політична. І ми будемо приймати рішення на фракції", - сказав Арахамія.

Як відомо, сьогодні замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в СН не обговорють питання про відставку уряду чи окремих очільників міністерств.

Раніше Степанов відреагував на інформацію про ймовірність своєї відставки. Він зазначив, що чутки про це поширюються протягом останніх півроку.

Нагадаємо, джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило РБК-Україна, що Верховна рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Крім того, співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що відставка Степанова - це питання часу, "можливо пари місяців або менше".

У передсвятковому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти розповідають, які наслідки для світу та України несе катастрофа через коронавірус в Індії, а також про те, чому змінили голову "Нафтогазу" та яким чином це може вплинути на країну. Крім того, підіймається тема розширення повноважень поліції. У студії присутні Юрій Вітренко, Антон Геращенко, Наталія Виноград, Олександр Данилюк та інші експерти.



Нагадаємо, у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" колишній телеведучий Роман Мідний, який минулого року повернувся до рідного Донецька, розповів про настрої місцевих жителів, про їхнє ставлення до війни з Україною, рівень життя і пропаганду.



Також Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни та настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



Крім того, у минулому випуску програми Шустера експерти розбиралися, чому молодь зі сходу більше хоче емігрувати до інших країн, ніж молодь із заходу?



А ще перший президент України Леонід Кравчук розповів правду про відношення РФ до України.



Звісно ж, не обійшлося і без суперечок у прямому ефірі. Одна з них - між Сергієм Притулою і Юрієм Бойком.