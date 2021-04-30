"Слуга народу" не обговорює відставку жодного міністра

Фракція "Слуга народу" не обговорює питання про відставку уряду чи окремих очільників міністерств. Не обговорюють і звільнення міністра фінансів Сергія Марченка.

"Постанова про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів була ініціативою окремих представників нашої фракції. Вивчивши питання, вони відкликали проект постанови. Відповідна заява на ім’я голови Верховної ради вже написана", - зазначив парламентар.

Він підкреслив, що на сьогодні немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого урядовця.

"Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось з урядовців, які б набрали 226 голосів "за", - немає", - сказав Корнієнко.