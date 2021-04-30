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Гра без правил.  Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 12:32

- Які наслідки для світу та України несе катастрофа через коронавірус в Індії?

- Чому змінили голову "Нафтогазу" та яким чином це може вплинути на країну?

- Чи потрібно розширити повноваження поліції на застосування електрошокерів?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз Україна";

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції;

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу";

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Олексій Гончарено, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа — За життя";

Інна Совсун, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань енергетики та ЖКП;

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);

Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру (Тель-Авів, Ізраїль).

Вони говорять, а вирішує народ.

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