Разумков уточнив порядок денний позачергового засідання Ради

Фото: Верхована Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час засідання звітуватимуть керівники силових органів, а також будуть присутні всі члени уряду, до яких також є питання

Під час позачергового засідання Верховної ради 4 березня заслухають звіти силових та антикорупційних органів. Про це сказав спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Разумков, зараз парламент розглядає законопроект про землю і до закінчення не має права займатися іншими питаннями.

Спікер парламенту повідомив, що він спілкувався з президентом Володимиром Зеленським, який звернувся до Верховної ради з вимогою скликати позачергове засідання.

"Саме тому є важливі законопроекти і теми, які сьогодні знаходяться на порядку денному суспільства. Тому президент пропонує їх розглянути", - сказав він.

За його словами, під час засідання звітувати будуть керівництво Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України та Офісу генерального прокурора.

У той же час він сказав, що пункт порядку денного "про Кабінет міністрів" - є "досить широким". Він висловив впевненість, що в Раді будуть присутні всі члени уряду, які "зможуть відповісти на питання як суспільства, так і народних депутатів".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. В порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.

Як повідомляло РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков сказав, що до Верховної ради станом на 1 березня не надходила заява про відставку від прем’єр-міністра Олексія Гончарука.