У СН не вистачає голосів за новий склад Кабміну для голосування пакетом

У фракції "Слуга народу" не вистачає голосів за новий склад Кабінету міністрів для голосування пакетом. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.

Так, "Слуга народу" в перерві між ранковим і вечірнім засіданням знову збереться на засідання.

За словами співрозмовника, з вечора перелік кандидатів на посади в уряді дещо змінився. І на засіданні депутатам розкажуть про нових претендентів на входження до Кабміну.

Крім того, кілька співрозмовників стверджують, що станом на ранок у "Слузі народу" не вистачає голосів за новий склад уряду для голосування пакетом. Але при цьому голосів за призначення прем'єром Дениса Шмигаля у фракції достатньо, уточнило одне з джерел.

Нагадаємо, в середу, 4 березня, перед позачерговим засіданням Верховної Ради відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Джерело в парламенті разом з тим не уточнював час проведення.

Як писало РБК-Україна, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура анонсував, що на засіданні фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Додамо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що новий склад Кабінету міністрів повинен стабілізувати економіку в Україні.