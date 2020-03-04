ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення Рябошапки

Новини » Політика     04.03.2020 - 12:56
На фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Розгляд планується найближчим часом

На засіданні фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це заявив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, профільний комітет з питань правоохоронної діяльності повинен розглянути постанову про звільнення генерального прокурора найближчим часом.

"Колеги збирають голоси. Я сподіваюсь, що ми це питання (кадрові зміни у правоохоронних органах, – ред.) сьогодні обговоримо та вирішимо. Така постанова у Верховній раді є. Я не знаю, чи вона пройшла комітет, чи є вже рішення. Але я думаю, що сьогодні після звіту буде прийнято рішення", - заявив Качура.

Відповідаючи на питання, чи може Рада сьогодні проголосувати кадрові зміни правоохоронних органах, Качура допустив, що така можливість існує.

"Ймовірність не значна, але вона є", - додав він

Джерела РБК-Україна підтверджують, що після звіту правоохоронних органів фракція збереться для окремого обговорення результатів звіту правоохоронців.

"Після звіту ми зберемося і вирішимо, що робити з цим", - повідомило РБК-Україна джерело у керівництві фракції "Слуги народу".

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Раніше комітет організації держвлади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. "За" проголосували 23 членів комітету, двоє утрималися і ніхто не був проти.

В СН повідомили, хто може стати новим генпрокурором замість Рябошапки У Раді з'явився текст постанови про висловлення недовіри Рябошапці
Новини України звільненняГенпрокурорРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся