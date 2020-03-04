На фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення Рябошапки

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Розгляд планується найближчим часом

На засіданні фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це заявив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, профільний комітет з питань правоохоронної діяльності повинен розглянути постанову про звільнення генерального прокурора найближчим часом.

"Колеги збирають голоси. Я сподіваюсь, що ми це питання (кадрові зміни у правоохоронних органах, – ред.) сьогодні обговоримо та вирішимо. Така постанова у Верховній раді є. Я не знаю, чи вона пройшла комітет, чи є вже рішення. Але я думаю, що сьогодні після звіту буде прийнято рішення", - заявив Качура.

Відповідаючи на питання, чи може Рада сьогодні проголосувати кадрові зміни правоохоронних органах, Качура допустив, що така можливість існує.

"Ймовірність не значна, але вона є", - додав він

Джерела РБК-Україна підтверджують, що після звіту правоохоронних органів фракція збереться для окремого обговорення результатів звіту правоохоронців.

"Після звіту ми зберемося і вирішимо, що робити з цим", - повідомило РБК-Україна джерело у керівництві фракції "Слуги народу".

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Раніше комітет організації держвлади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. "За" проголосували 23 членів комітету, двоє утрималися і ніхто не був проти.