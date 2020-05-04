У "СН" назвали дату наступного засідання Ради

Верховна рада збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegaram-каналі.

За його словами, на цьому тижні парламент не буде проводити засідання.

"Засідання на цьому тижні не буде. Наступна пленарка ВР буде у вівторок 12 травня. Порядок денний будуть формувати комітети", - написав Качура.

Раніше повідомлялося, що наступне позачергове засідання Верховної ради відбудеться після 10 травня.

Крім того, з 20 травня парламент перейде до чергового режиму пленарних засідань. Також було прийнято рішення, що щотижня з усіх парламентських фракцій будуть збиратися законодавчі ініціативи.

Нагадаємо, 30 квітня Рада схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедуру підтримали 255 народних депутатів.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада зможе прийняти законопроект про банках після 11 травня. При цьому він зазначив, що депутатам повинні надати 10 днів на ознайомлення з поправками.