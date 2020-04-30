Рада зможе прийняти законопроект про банки після 11 травня

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За законом депутатам мають надати 10 днів на ознайомлення з поправками

Верховна рада України зможе прийняти законопроект про банки після 11 травня. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за законом депутатам мають надати 10 днів на ознайомлення з поправками.

"Вона нам дозволяє дуже швидко розглянути цей законопроект. Позавчора роздали всім таблицю поправок. Десь після 11 травня ми можемо виносити це до залу та голосувати", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 30 квітня Рада схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедуру підтримали 255 народних депутатів.

Крім того, раніше нардепи зібрали 150 підписів для ініціювання спеціальної процедури для розгляду антиколомойського закону про банки.

Підкреслимо, глава парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроекті про банки.

Додамо, що раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.