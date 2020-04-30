В Раді вистачить голосів розпочати спецпроцедуру для розгляду закону про банки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На голосуванні буде питання про застосування цієї процедури

В Раді вистачить голосів розпочати спецпроцедуру для розгляду банківського законопроекту. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

Гетманцев зазначив, що на голосуванні буде питання про застосування цієї процедури.

"150 підписів є. Сьогодні на голосуванні буде питання про застосування цієї процедури. Я думаю да (голоси є, - ред.). Ми виключили зміни до цивільного кодексу, ми відмовились вводити звільнення від можливості оскарження аукціонів, що проводиться фондом гарантування вкладів в процесі виведення банків з ринку", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, закон про банки після прийняття можуть оскаржити в КСУ. Зокрема, раніше глава парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроекті про банки.

Так, фінкомітет рекомендував парламенту прийняти проект закону про банки у другому читанні.

Додамо, голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.