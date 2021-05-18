В СН сподівються, що Ляшко протягом літа зможе наростити темпи вакцинації в Україні

Коментуючи відставку Максима Степнова він зазначив, що треба "змінювати кандидатуру, якщо до неї виникли питання". Водночас, він нагадав, що на посаду Степанова, скоріш за все, призначать Ляшка.

"Якщо Ляшко з тим підходом, з яким підійшов до карантину, підійде до вакцинації, у нас шанси зростуть в плані більш інтенсивної вакцинації наших громадян. Зараз є спад (захворюваності коронавірусом, - ред.), і фактично у нас є кілька місяців, щоб провести вакцинацію, але треба цим просто зайнятися", - сказав Корнієнко.