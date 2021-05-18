В СН сподівються, що Ляшко протягом літа зможе наростити темпи вакцинації в Україні

У партії "Слуга народу" очікують, що Віктор Ляшко наростить темпи вакцинації в Україні після призначення главою Міністерства охорони здоров'я. Це можна зробити протягом літа.
Таку думку висловив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час спілкування з журналістами.
Коментуючи відставку Максима Степнова він зазначив, що треба "змінювати кандидатуру, якщо до неї виникли питання". Водночас, він нагадав, що на посаду Степанова, скоріш за все, призначать Ляшка.
"Якщо Ляшко з тим підходом, з яким підійшов до карантину, підійде до вакцинації, у нас шанси зростуть в плані більш інтенсивної вакцинації наших громадян. Зараз є спад (захворюваності коронавірусом, - ред.), і фактично у нас є кілька місяців, щоб провести вакцинацію, але треба цим просто зайнятися", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, що на засіданні фракції "Слуга народу" більшість депутатів підтримала відставку Максима Степанова. При цьому, сам міністр охорони здоров'я не готовий до цього.
Раніше повідомлялося, що в "Слузі народу" вирішили, що на посаду міністра охорони здоров'я запропонують Віктора Ляшка.