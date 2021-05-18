В СН надеются, что Ляшко в течение лета сможет нарастить темпы вакцинации в Украине

Комментируя отставку Максима Степнова он отметил, что надо "менять кандидатуру, если к ней возникли вопросы". В то же время, он напомнил, что на должность Степанова, скорее всего, назначат Ляшко.

"Если Ляшко с тем подходом, с которым подошел к карантину, подойдет к вакцинации, у нас шансы возрастут в плане более интенсивной вакцинации наших граждан. Сейчас есть спад (заболеваемости коронавирусом, - ред.), и фактически у нас есть несколько месяцев, чтобы провести вакцинацию, но надо просто заняться этим", - сказал Корниенко.