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Степанов почав власну політичну гру, - Корнієнко

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 03:08
Степанов почав власну політичну гру, - Корнієнко Фото: Олександр Корнієнко, голова партії " Слуга народу "(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов може почати власну політичну кар'єру. На це натякнув народний депутат і голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Свобода слова на ICTV".

За словами Корнієнка, Степанов почав власну політичну гру. Такого висновку дійшли на засіданні фракції "Слуга народу".

"Нещодавно було засідання фракції і там більшість людей переконалася в тому, що Степанов насправді почав свою якусь політичну гру вже. Він про це досить відкрито говорить і стає зрозуміло, що якщо людина хоче власну політичну кар'єру будувати, то ми не повинні йому заважати в цьому", - заявив Корнієнко.

Він додав також, що Степанов провалив організацію вакцинації в Україні, як і закупівлю вакцин для населення. Це і стало причиною подання на його звільнення від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Це дуже чутливе питання на сьогодні. І якщо ти неефективно виконуєш просто маленький шматочок роботи, наприклад, невчасно подзвонив або невчасно поїхав, або невчасно почав реалізувати на папері домовленість, яку політично досяг президент України, то ти втрачаєш вакцину просто", - говорить Корієнко.

Він вважає, що відповідальним за ці питання є не уряд, а міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, що на засіданні фракції "Слуга народу" більшість депутатів підтримала відставку Максима Степанова. При цьому, сам міністр охорони здоров'я не готовий до цього.

Раніше повідомлялося, що на посаду міністра охорони здоров'я пропонують Віктора Ляшка. Так вирішили в "Слузі народу".

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