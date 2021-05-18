В СН сподівються, що Ляшко протягом літа зможе наростити темпи вакцинації в Україні

У партії "Слуга народу" очікують, що Віктор Ляшко наростить темпи вакцинації в Україні після призначення главою Міністерства охорони здоров'я . Це можна зробити протягом літа.

Коментуючи відставку Максима Степнова він зазначив, що треба "змінювати кандидатуру, якщо до неї виникли питання". Водночас, він нагадав, що на посаду Степанова, скоріш за все, призначать Ляшка.

"Якщо Ляшко з тим підходом, з яким підійшов до карантину, підійде до вакцинації, у нас шанси зростуть в плані більш інтенсивної вакцинації наших громадян. Зараз є спад (захворюваності коронавірусом, - ред.), і фактично у нас є кілька місяців, щоб провести вакцинацію, але треба цим просто зайнятися", - сказав Корнієнко.