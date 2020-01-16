У "СН" хочуть доопрацювати законопроект про децентралізацію і знайти компромісну редакцію

Фракція "Слуга народу" планує разом з народними депутатами інших фракцій доопрацювати законопроект про децентралізацію влади і знайти компромісну редакцію. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз в парламенті немає достатньої підтримки проекту закону.

"Ми вирішили, зараз зняти це питання з розгляду. Доопрацювати його разом з нашими колегами з інших фракцій, для того, щоб знайти компромісну позицію щодо цього законопроекту. В тому числі, попрацювати з асоціацією міст, яка дуже активну участь в цьому брала. А після того виносити його в зал, щоб була достатня підтримка", - сказав він.

Арахамія додав, що в законопроекті є зауваження щодо повноважень префектів.

"Я зібрав своїх заступників, всіх заступників голів фракцій і голови профільного комітету з питань організації державної влади Андрія Клочко... Нам все одно потім потрібно буде шукати 300 голосів для того, щоб закон децентралізації пройшов. Ми спілкувалися з колегами в залі. Там є зауваження щодо повноважень префектів. Все інше, більш менш, всіх влаштовує", - заявив він.

Нагадаємо, раніше західні посольства розкритикували законопроект про децентралізацію. Зокрема, німецьке посольство вважає, що ці зміни не зміцнюють права громад.

Як повідомляло РБК-Україна, в "Слуги народу" впевнені, що буде позитивний висновок Конституційного суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Також нагадаємо, 27 грудня уряд схвалив законопроект (про децентралізацію). Пропонувалося ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна республіка Крим. Громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України.