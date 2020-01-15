Західні посольства розкритикували законопроект про децентралізацію

Фото: посольство Німеччини (twitter com GermanyinUA)

Посольство Німеччини вважає, що ці зміни не зміцнюють права громад

Посольства Німеччини та Канади розкритикували можливі зміни до Конституції України щодо децентралізації. Про це повідомляє прес-служба посольств.

Зокрема, німецьке посольство вважає, що ці зміни не зміцнюють права громад.

"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" - зазначили у посольстві.

Також канадське посольство занепокоєне законопроектом № 2598.

"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Рада розгляне включення до порядку денного зміни до Конституції щодо децентралізації.

У "Слузі народу" впевнені, що буде позитивний висновок Конституційного суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. В законопроекті за окупованим Севастополем залишиться спеціальний статус.