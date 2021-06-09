Пом'якшувати санкції до проекту "Північний потік-2" перед виборами в Німеччині нелогічно, - Вітренко

Пом'якшити санкції з боку США до проекту "Північний потік-2" перед виборами в Німеччині - вкрай нелогічно.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у коментарі Аtlantic Сouncil під час свого візиту в США.

"Враховуючи важливість [для США] хороших відносин з Німеччиною, з тактичної точки зору США повинні були зупинити трубопровід до тих пір, поки після виборів не буде сформована нова німецька коаліція, що відображає погляди німецького народу. Пом'якшувати санкції зараз немає сенсу, оскільки в Німеччині скоро з'явиться нова політична реальність", - зазначив Вітренко.

Як повідомляє Аtlantic Сouncil, в Німеччині існує сильна опозиція до російського газопроводу з боку зелених і екологічних груп. Однак Вітренко не впевнений, що цього виявиться достатньо, щоб зірвати "Північний потік 2".

За його словами, російський газ більше не буде протікати через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2" і завершення чинного п'ятирічного контракту в 2025 році.

Голова правління також НАК повідомив, що втрата російського транзиту газу стане серйозним економічним ударом для України. Це також розв'яже Путіну руки у військовому відношенні і може прокласти шлях до серйозної ескалації вогнища семирічного конфлікту між двома країнами.

"І Росія, і Німеччина неодноразово заявляли, що транзит газу через Україну повинен продовжуватися після вступу в експлуатацію "Північного потоку-2", проте важко зрозуміти, як ці зобов'язання можуть бути виконані", - зазначає Аtlantic Сouncil.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 AG та її директора Матіаса Варніга може бути переглянуте.

Раніше чотирнадцять сенаторів-республіканців представили законопроект, який знову вводить санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", після того, як адміністрація Байдена оголосила про їх скасування.