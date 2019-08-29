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Гончарук назвав тактичну мету нового уряду

Новини » Економіка    29.08.2019 - 18:13
Гончарук назвав тактичну мету нового уряду
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр хоче знизити ставки за іпотечними кредитами

Новий уряд України ставить перед собою тактичну мету знизити ставки за кредитами. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни Верховної ради перед своїм призначенням, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, уряд хотів би бачити в Україні зростання ВВП щонайменше на 5-7% в рік, щоб потроху наближатися до розвинених країн.

За його словами, для прискорення росту необхідні дешеві ресурси. Гончарук вважає реальними ставки по іпотеці на рівні 12-13% у гривні вже в наступному році.

"Вже в цьому році може знижуватися ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес. Це допоможе запустити будівництво та промисловість. Дешеве кредитування - це одна з тактичних цілей, яку ми поставимо перед собою найближчим часом", - заявив Гончарук.

Прем'єр не ставить під сумнів незалежність Національного банку. "Їх незалежність є основою макростабільності, яку не можна руйнувати", - сказав він.

При цьому Гончарук хоче діалогу уряду з НБУ, "щоб вони були не занадто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".

Як повідомляло РБК-Україна, 29 серпня Верховна рада України призначила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його призначення проголосували 290 парламентаріїв.

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