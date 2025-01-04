В Смоленской области заявили об атаке дронов этой ночью, в сети назвали вероятную цель

В Смоленской области (РФ) этой ночью, 4 января, работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. В регионе раздавались взрывы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Смоленской области Василия Анохина и Telegram-каналы.

По словам российского чиновника в заявлении рано утром, якобы благодаря работе ПВО в целом в течение этой ночи было сбито 5 беспилотников.

Смоленский губернатор также утверждает, что "на земле пострадавших и разрушений нет".

Отметим, что перед этим, еще около полуночи, он рассказывал, что на территории Сафоновского и Ершицкого районов была "прекращена атака 2 БПЛА ВСУ".

Вместе с тем в сети появились публикации о том, что дроновый удар был по городу Сафоново.

Город Сафоново Смоленской области на карте (фото: скрин google.com/maps/place)

Также в Telegram-канале Exilenova+ звучит предположение, что целью могло быть предприятие АО "Авангард", которое входит в состав одного из крупного российского ракетостроительного холдинга АО "ВПК "НПО машиностроения" и в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Что известно о предприятии ОАО "Авангард"

По данным из открытых источников, основной продукцией этого предприятия называют транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники.

Номенклатура АО "Авангард" в Сафоново, среди прочего, включает корпуса ракетных двигателей твердого топлива.

В целом Сафоновский завод пластмасс был создан в 1959 году, и оно с 1998 года находится в ведении российского Федерального космического агентства, а в 2008 году было преобразовано в ОАО "Авангард".

АО "Авангард" в российском городе Сафоново (фото: wikipedia.org)

Обновлено: Минобороны РФ "потеряло" несколько дронов в Смоленской области

Утром в Министерстве обороны РФ отчитались о якобы 16 сбитых беспилотниках над 5 регионами, но есть нюанс по Смоленской области. Так, несмотря на утверждение местного губернатора о 5 ликвидированных БПЛА, оборонное ведомство страны-агрессора рассказывает о 3 сбитых дронах.

В целом же по версии Минобороны РФ в утреннем заявлении, ночью были уничтожены:

10 БПЛА в Брянской,

3 - в Смоленской,

1 - в Белгородской,

1 - в Псковской,

и еще 1 - в Ленинградской области.