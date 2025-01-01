Стали известны последствия атаки дронов по нефтебазе в Смоленской области РФ

В результате атаки дронов по нефтебазе "Ярцевская", что в Смоленской области, загорелись два резервуара с бензином и дизельным топливом. Базу атаковали Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

По данным ASTRA, нефтебазу якобы атаковали 11 дронов. Вследствие этого были повреждены два резервуара с нефтепродуктами объемом 700 кубометров. В одном из них был бензин, в другом - дизельное топливо. Поврежденные резервуары, якобы, были заполнены не полностью.

Также в результате атаки якобы не было пострадавших, однако жители близлежащих домов были эвакуированы.

Взрывы в Смоленской области 31 декабря

Ранее мы писали о том, что в городе Ярцево Смоленской области в ночь на 31 декабря произошла воздушная атака с применением беспилотников. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявлял, что пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем и другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская", что в Смоленской области.