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Силы обороны поразили нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области

Вторник 31 декабря 2024 17:12
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Силы обороны поразили нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области Иллюстративное фото: ВСУ поразили нефтебазу Ярцевская в Смоленской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем и другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская", что в Смоленской области, Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, нефтебаза была атакована в ночь на вторник, 31 декабря. В результате атаки на объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление.

По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Отмечается, что база использовалась, в частности, и для обеспечения российской оккупационной армии.

Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется.

Взрывы в Смоленской области 31 декабря

Напомним, что в городе Ярцево Смоленской области в ночь на 31 декабря состоялась воздушная атака с применением беспилотников. В результате этого была поражена местная нефтебаза, и на объекте произошел пожар.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Ранее РБК-Украина писало, что в апреле в Смоленской области из-за удара беспилотников также горела нефтебаза - и также в Ярцевском районе. Добавим, тот мощный пожар на нефтебазе в Смоленской области зафиксировал спутник.

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