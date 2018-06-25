Смоленська катастрофа: комітет Ради Європи вимагає від РФ повернути Польщі уламки Ту-154М

Робота над резолюцією тривала протягом кількох років

Комітет з правових питань і прав людини Ради Європи прийняв резолюцію щодо катастрофи під Смоленськом, в якій вимагає повернення Польщі Росією уламків літака Ту-154М. Про це повідомляє PAP.

"Вісім років після аварії Росія як і раніше має в розпорядженні уламки літака, чорні скриньки з оригінальними записами даних польоту і іншими речовими доказами. Польща вже багато років тисне, щоб уламки і всі вихідні матеріали були повернуті", - сказано в доповіді.

Робота над резолюцією тривала протягом кількох років.

У жовтні 2014 року проект було представлено в Парламентській Асамблеї Ради Європи; підписалися під ним понад 40 парламентарів.

2015 році документ потрапив у комітет з правових питань та прав людини, який щойно його прийняв. Пропонується, щоб звіт був прийнятий ПАРЄ.

Так, документ закликає Москву зупинити подальші дії в місці аварії, які можна було б вважати оскверненням цього місця через його велике емоційне значення для багатьох поляків.

Резолюція звертає увагу, що згідно з Чиказькою конвенцією, країна, в якій стався нещасний випадок, зобов'язана повернути уламки, як тільки завершено технічне розслідування, що мало місце ще в січні 2011 року. Указує при цьому, що відмова влади Росії є зловживанням права і веде до підозр на польській стороні, що Москві є що приховувати у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Польщі Анджей Дуда в Кракові (Польща) заявив, що Росія незаконно утримує уламки літака Ту-154М.

Також додамо, що детальні дослідження засвідчили, що на елементах корпусу розбитого під Смоленськом польського літака Ту-154М, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ої річниці Катинського злочину.