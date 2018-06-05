Смоленська катастрофа: польська комісія знайшла сліди вибухівки

Сліди вибухівки були виявлені на на елементах корпусу розбитого під Смоленськом польського літака Ту-154М

Детальні дослідження засвідчили, що на елементах корпусу розбитого під Смоленськом польського літака Ту-154М, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки. Про це йдеться в заяві урядової підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, повідомляє rmf24.pl.

“Згідно з отриманими доказами, на багатьох фрагментах літака, а також на тілі принаймні однієї жертви, які досліджувалися спеціальними пристроями, зокрема і хроматографічним методом, виявлено наявність вибухових матеріалів”, - підкреслюється в заяві.

За інформацією підкомісії, завершено вивчення доказів, що стосуються виявлення вибухових матеріалів на місці катастрофи літака екс-президента Лєха Качинського.

Комісія також повідомила, що не має жодної інформації і доказів, які б свідчили про наявність вибухових матеріалів на землі, на місці катастрофи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до Польщі на Сребрщинському кладовищі в Гданську відбулася 83-я, остання ексгумація останків жертв авіакатастрофи Ту-154 під Смоленськом.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ої річниці Катинського злочину.