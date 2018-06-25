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Интервью

Смоленская катастрофа: комитет Совета Европы требует от РФ вернуть Польше обломки Ту-154М

НовостиПолитика    25.06.2018 - 18:43
Фото: Совет Европы (coe.int)
Фото: Совет Европы (coe.int)

Работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет

Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы принял резолюцию по катастрофе под Смоленском, в которой требует возврата Польше Россией обломков самолета Ту-154М. Об этом сообщает PAP.

"Восемь лет после аварии Россия по-прежнему располагает обломки самолета, "черные ящики" с оригинальными записями данных полета и другими вещественными доказательствами. Польша уже много лет давит, чтобы обломки и все исходные материалы были возвращены", - сказано в докладе.

Работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет.

В октябре 2014 года проект был представлен в Парламентской Ассамблее Совета Европы, подписались под ним более 40 парламентариев.

В 2015 году документ попал в комитет по правовым вопросам и правам человека, который только что его принял. Предлагается, чтобы отчет был принят ПАСЕ.

Так, документ призывает Москву остановить дальнейшие действия в месте аварии, которые можно было бы считать осквернением этого места из-за его большого эмоционального значение для многих поляков.

Резолюция обращает внимание, что согласно Чикагской конвенции, страна, в которой произошел несчастный случай, обязана вернуть обломки, как только будет завершено техническое расследование. А оно было окончено еще в январе 2011 года. Указывает при этом, что отказ властей России является злоупотреблением права и ведет к подозрениям на польской стороне, что Москве есть что скрывать в этом вопросе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда в Кракове (Польша) заявил, что Россия незаконно удерживает обломки самолета Ту-154М.

Также добавим, что детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

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Теги публикации: Российская Федерация, Польша, Совет Европы, обломки, Ту-154М  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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