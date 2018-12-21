Чи зможуть жителі ОРДЛО голосувати на виборах президента

Фото: жителі Донбасу зможуть голосувати на виборах (ілюстративне фото УНІАН)

Жителям ОРДЛО потрібно буде мати при собі тільки український паспорт

Мешканці непідконтрольної частини Донбасу зможуть проголосувати на виборах президента 31 березня 2019 року нарівні з усіма громадянами України. Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила жителям ОРДЛО голосувати не за місцем реєстрації, маючи при собі лише паспорт і заяву про тимчасову зміну місця голосування (без довідки переселенця та інших підтверджуючих документів). Відповідну поправку до виборчого законодавства ЦВК вніс у вересні 2018 року.

Як жителям ОРДЛО проголосувати на виборах

Процедура голосування на виборах президента поза місцем своєї реєстрації описана у Додатку 1 до постанови №893 ЦВК від 13 вересня 2012 року.

Для цього жителю окупованого Донбасу необхідно приїхати в будь-яке українське місто, де він хоче голосувати, і звернутися до відділення Державного реєстру виборців із заявою про зміну місця голосування. Список адрес по областях і районах зазначений на сайті відомства.

Головне - мати при собі паспорт (бажано з ксерокопією першої, другої сторінки та прописки).

Після реєстрації заяви жителю ОРДЛО вкажуть виборчу ділянку, на яку він зможе приїхати в день виборів і проголосувати. При цьому документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування, подавати на погодження вже не знадобиться.

Написати заяву в Держреєстрі можна буде після 31 грудня 2018 року - з моменту офіційного старту виборчої кампанії – і не пізніше 26 березня.

Слід мати на увазі, що просто прийти з паспортом на дільницю і вимагати бюлетень, виборець не зможе. Про своє бажання проголосувати необхідно повідомити заздалегідь – не пізніше, ніж за 5 днів до виборів!

У той же час у ЦВК не виключають, що складності на виборах можуть виникати, особливо з тими, хто числиться як внутрішньо переміщені особи, але реально проживають на території, підконтрольній ОРДЛО.

"Не факт, що вони зможуть дістатися до тих ділянок, на яких вони могли б проголосувати", - зазначав заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Виборче право

Нагадаємо, в Україні активним виборчим правом користуються всі громадяни, що досягли 18 років. Виняток становлять лише особи, визнані судом недієздатними, а також громадяни, які утримуються в місцях позбавлення волі за вироком суду.

Переселенці позбавлені права брати участь у місцевих виборах на мажоритарних округах.

Президентська кампанія в Україні стартує вже в кінці грудня. Не пізніше 30-го числа ЦВК дасть оголошення про початок виборчого процесу, а вже з 31 грудня кандидати зможуть висуватися на президентський пост.

Перший тур голосування відбудеться в останню неділю березня (31 числа). Другий тур, у разі, якщо жоден з кандидатів не набере 50%+1 голос, відбудеться 21 квітня.