Смогут ли жители ОРДЛО голосовать на выборах президента

Фото: жители Донбасса смогут голосовать на выборах (иллюстративное фото УНИАН)

Жителям ОРДЛО нужно будет иметь при себе только украинский паспорт

Жители неподконтрольной части Донбасса смогут проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года наравне со всеми гражданами Украины. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила жителям ОРДЛО голосовать не по месту регистрации, имея при себе лишь паспорт и заявление о временном изменении места голосования (без справки переселенца и других подтверждающих документов). Соответствующую поправку в избирательное законодательство ЦИК внесло в сентябре 2018 года.

Как жителям ОРДЛО проголосовать на выборах

Процедура голосования на выборах президента вне места своей регистрации описана в Дополнении 1 к постановлению №893 ЦИК от 13 сентября 2012 года.

Для этого жителю оккупированного Донбасса необходимо приехать в любой украинский город, где он хочет голосовать, и обратится в отделение Госреестра избирателей с заявлением об изменении места голосования. Список адресов по областям и районам указан на сайте ведомства.

Главное - иметь при себе паспорт (желательно с ксерокопией первой, второй страницы, и прописки).

После регистрации заявления жителю ОРДЛО укажут участок, на который он сможет приехать в день выборов и проголосовать. При этом документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования, подавать на согласование уже не понадобится.

Написать заявление в Госреестре можно будет после 31 декабря 2018 года - с момента официального старта избирательной кампании – и не позднее 26 марта.

Следует иметь ввиду, что просто прийти с паспортом на участок и требовать бюллетень, избиратель не сможет. О своем желании проголосовать необходимо сообщить заранее – не позднее, чем за 5 дней до выборов!

В то же время в ЦИК не исключают, что сложности на выборах могут возникать, особенно с теми, кто числится как внутренне перемещенные лица, но реально проживают на территории, подконтрольной ОРДЛО.

"Не факт, что они смогут добраться к тем участкам, на которых они могли бы проголосовать", - отмечал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Избирательное право

Напомним, в Украине активным избирательным правом пользуются все граждане, достигшие 18 лет. Исключение составляют лишь лица, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Переселенцы лишены права принимать участие в местных выборах и на мажоритарных округах.

Президентская кампания в Украине стартует уже в конце декабря. Не позднее 30-го числа ЦИК даст объявление о начале избирательного процесса, а уже с 31 декабря кандидаты смогут выдвигаться на президентский пост.

Первый тур голосования состоится в последнее воскресенье марта (31 числа). Второй тур, в случае, если не один из кандидатов не наберет 50%+1 голос, пройдет 21 апреля.