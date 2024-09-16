В Харькове на Салтовке горит лес, огонь может перекинуться на жилые дома

В Киевском районе Харькова начался лесной пожар. Огонь может перекинуться на жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

По словам директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Богдана Гладких, из-за пожара на участке дороги от ТРЦ "Караван" до улицы Жилярди перекрыли движение транспорта.

Фото: пожар в Харькове (t.me/nakipelovo и dumka.media)

"Локализации нет. Четыре гектара горят, есть угроза распространения огня. Работают подразделения, коммунальная техника, 15 водовозок подвоз воды обеспечивают", - отметил Гладких.

Позже он уточнил, что по состоянию на 15:50 спасателям удалось остановить распространение огня возле Журавлевского гидропарка.

Обновлено 16:54

Терехов уточнил, что на месте пожара на Салтовке возле Журавлевского гидропарка, помимо сотрудников ГСЧС, работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленбуд" и 18 единиц коммунальной техники.

"В настоящее время пожар уже удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет", - добавил городской глава.

Он отметил, что было временно приостановлено движение трамваев № 16 и 16-А. При этом автобусы №47, 63, 208 и 272 курсируют в объезд по улицам Барабашова - Валентиновская - Академика Павлова - Тюринская - Виринская - метро "Киевская" – Шевченко и дальше по маршруту.

Также мэр пообещал, что все уничтоженные огнем участки леса восстановят.

Что предшествовало

Стоит заметить, что сильный лесной пожар в пригороде Харькова начался еще вчера, 15 сентября.

Тогда было известно, что за день в регионе вспыхнуло 176 пожаров.

По состоянию на сейчас спасатели продолжают ликвидацию пожара на территории Безлюдовской общины. Там огонь распространяется возле поселка Васищево, огонь охватил территорию площадью более 25 гектаров.

В ГСЧС отмечали, что последнее время в Харьковской области фиксируют существенное увеличение количества пожаров из-за постоянных обстрелов России.