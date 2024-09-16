ua en ru
Пн, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове на Салтовке горит лес, огонь может перекинуться на жилые дома

Харьков, Понедельник 16 сентября 2024 16:17
UA EN RU
В Харькове на Салтовке горит лес, огонь может перекинуться на жилые дома Фото: в Харьковской области начался лесной пожар (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Киевском районе Харькова начался лесной пожар. Огонь может перекинуться на жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По словам директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Богдана Гладких, из-за пожара на участке дороги от ТРЦ "Караван" до улицы Жилярди перекрыли движение транспорта.

Фото: пожар в Харькове (t.me/nakipelovo и dumka.media)

"Локализации нет. Четыре гектара горят, есть угроза распространения огня. Работают подразделения, коммунальная техника, 15 водовозок подвоз воды обеспечивают", - отметил Гладких.

Позже он уточнил, что по состоянию на 15:50 спасателям удалось остановить распространение огня возле Журавлевского гидропарка.

Обновлено 16:54

Терехов уточнил, что на месте пожара на Салтовке возле Журавлевского гидропарка, помимо сотрудников ГСЧС, работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленбуд" и 18 единиц коммунальной техники.

"В настоящее время пожар уже удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет", - добавил городской глава.

Он отметил, что было временно приостановлено движение трамваев № 16 и 16-А. При этом автобусы №47, 63, 208 и 272 курсируют в объезд по улицам Барабашова - Валентиновская - Академика Павлова - Тюринская - Виринская - метро "Киевская" – Шевченко и дальше по маршруту.

Также мэр пообещал, что все уничтоженные огнем участки леса восстановят.

Что предшествовало

Стоит заметить, что сильный лесной пожар в пригороде Харькова начался еще вчера, 15 сентября.

Тогда было известно, что за день в регионе вспыхнуло 176 пожаров.

По состоянию на сейчас спасатели продолжают ликвидацию пожара на территории Безлюдовской общины. Там огонь распространяется возле поселка Васищево, огонь охватил территорию площадью более 25 гектаров.

В ГСЧС отмечали, что последнее время в Харьковской области фиксируют существенное увеличение количества пожаров из-за постоянных обстрелов России.

Напомним, 15 сентября в Харькове из-за удара российских оккупантов начался пожар в учебном заведении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Пожар Война в Украине
NEWS
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией