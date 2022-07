Китай проводить військові навчання поблизу Тайваню: що відомо

За даними видання, управління морської безпеки міського повіту Пінтань анонсувало навчання ще в четвер, 28 липня. Всім суднам було заборонено заходити у води поблизу острова Пінтань, який знаходиться біля Тайваню, оскільки планувалися навчальні стрільби. Вони проходять сьогодні з 8 ранку до 9 вечора.

За даними журналіста Чаудхарі Парвеза, Китай в ході навчань почав масовий обстріл Тайванської протоки артилерійськими снарядами. У відповідь на такий крок з боку китайських військових Тайвань підняв кілька своїх винищувачів.

Another Video -#Chinese troops begin firing live artillery shells in the Taiwan Strait.



While #China maintains this is just a military #exercise, #Taiwan has just scrambled fighter jets from the Chiayi Air Base.#台灣 #中國 pic.twitter.com/B338uEDnSL