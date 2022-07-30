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Китай проводить військові навчання поблизу Тайваню: що відомо

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Субота 30 липня 2022 16:32
Китай проводить військові навчання поблизу Тайваню: що відомо Ілюстративне фото: Китай проводить військові навчання поблизу Тайваню (cina.cn)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 30 Липня, Китай весь день проводить військові навчання з бойовою стрільбою поблизу острова Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, управління морської безпеки міського повіту Пінтань анонсувало навчання ще в четвер, 28 липня. Всім суднам було заборонено заходити у води поблизу острова Пінтань, який знаходиться біля Тайваню, оскільки планувалися навчальні стрільби. Вони проходять сьогодні з 8 ранку до 9 вечора.

За даними журналіста Чаудхарі Парвеза, Китай в ході навчань почав масовий обстріл Тайванської протоки артилерійськими снарядами. У відповідь на такий крок з боку китайських військових Тайвань підняв кілька своїх винищувачів.

Варто зауважити, що Пекін анонсував військові навчання на тлі можливого візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань. За даними радарів, літак з Пелосі в супроводі ударної групи ВМС США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган" зараз знаходяться в 180 кілометрах від Тайваню.

Більше деталей про скандал США і Китаю можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Пелосі може відвідати Тайвань. Чому Китай проти і чим це загрожує".

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Сполучені Штати Америки Китай Тайвань Військові навчання
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