Сметанина назначили и.о. гендиректора "Укроборонпрома"

Герман Сметанин стал исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома". Соответствующее решение принял наблюдательный совет компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром" в Facebook.
"Это решение принято на основе профессиональной оценки Германа Сметанина как специалиста с глубоким опытом в оборонной промышленности, управленческими компетенциями и стратегическим видением развития отрасли", - уточнили в "Укроборонпроме".
Также наблюдательный совет объявил открытый и прозрачный конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома". Герман Сметанин сможет принять участие в конкурсе на общих условиях.
Отбор кандидатов и предварительную оценку проведет украинский офис международной рекрутинговой компании Odgers Berndtson, которая занимается поиском топ-менеджеров.
К слову, до Сметанина гендиректором "Укроборонпрома" был Олег Гуляка. Он перешел на новую должность.
Герман Сметанин родился 8 октября 1992 года в Харькове. Получил инженерное образование в Харьковском национальном университете городского хозяйства и прошёл обучение в КПИ имени Игоря Сикорского.
С 2021 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях Украины: сначала возглавлял Харьковский бронетанковый завод, а в 2023 году был назначен директором завода имени Малышева.
Уже в июне 2023-го Сметанин стал генеральным директором АО "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").
5 сентября 2024 года он возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Эту должность Сметанин занимал до 16 июля 2025 года.
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