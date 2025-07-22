Сметанина назначили и.о. гендиректора "Укроборонпрома"

"Это решение принято на основе профессиональной оценки Германа Сметанина как специалиста с глубоким опытом в оборонной промышленности, управленческими компетенциями и стратегическим видением развития отрасли", - уточнили в "Укроборонпроме".

Также наблюдательный совет объявил открытый и прозрачный конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома". Герман Сметанин сможет принять участие в конкурсе на общих условиях.

Отбор кандидатов и предварительную оценку проведет украинский офис международной рекрутинговой компании Odgers Berndtson, которая занимается поиском топ-менеджеров.

К слову, до Сметанина гендиректором "Укроборонпрома" был Олег Гуляка. Он перешел на новую должность.