Сметаніна призначили в.о. гендиректора "Укроборонпрому"

"Це рішення ухвалено на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі", - уточнили в "Укроборонпромі".

Також наглядова рада оголосила відкритий і прозорий конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому". Герман Сметанін зможе взяти участь у конкурсі на загальних умовах.

Відбір кандидатів і попередню оцінку проведе український офіс міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson, яка займається пошуком топ-менеджерів.

До слова, до Сметаніна гендиректором "Укроборонпрому" був Олег Гуляка. Він перейшов на нову посаду.